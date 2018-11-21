السراج يبحث مع شركة المياه والصرف الصحي سبل تزويد كافة المناطق بالمياه الصالحة للإستهلاك البشري

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الهيئة العامة للمياه عبد الله السني خطط ومشاريع الهيئة المستقبلية ومنها امدادات المياه بمناطق ظاهر الجبل الغربي وتاورغاء.

الإجتماع تطرق بحسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس وزراء الوفاق ما تعانيه مدينة سبها من مشاكل في الصرف الصحي وسبل معالجة الأثار السلبية الناتجة عنها صحيا وبيئياً.

وإستعرض اللقاء الإعتداءات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي الحساونة – سهل جفارة من قبل قلة خارجة عن القانون.



وبدوره،عرض رئيس الهيئة العامة للمياه المختنقات التي تعاني منها محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل الليبي،موضحا أهمية إجراء العمره اللازمة لتمكين هذه المحطات من تقليص العجز في إمدادات المياه.

ووجه رئيس المجلس الرئاسي بضرورة الإهتمام بهذه القضايا والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن معالجة هذه الإختناقات في أسرع وقت وبما يكفل تزويد كافة المناطق بالمياه الصالحة للإستهلاك البشري.

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