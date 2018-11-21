المستشار بوشناف يحذر من خطر تدجين الأمن

ليبيا – أكد وزير داخلية المؤقتة المستشار ابراهيم بوشناف اليوم الاربعاء على أن جهاز الشرطة يكابد المشاق لبسط الأمن ، مبيناً ان بعض الثقافات المتجذرة في المجتمع تعيق الجهود المبذولة لبسط الامن.

بوشناف أوضح بحسب المكتب الاعلامي لداخلية المؤقتة قائلاً :” القانون يحمي الشرطي إذا أستلزم عمله استعمال القوة ، العرف على النقيض تماماً يطالبه بالترضية وبالدية رغم أنه كان تحت مظلة القانون “.

وطالب وزير الداخلية بضرورة ترميم الثقافة الوطنية في هذا الجانب كونها مهمة وطنية ، داعياً قادة الرأي العام ونشطاء منصات التواصل تبصير الناس بخطر تدجين الأمن.

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