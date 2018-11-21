داخلية المؤقتة تشدد على استخدام القوة والاستعانة بالجيش في صد أية هجمات على مقار الأمن والشرطة

بنغازي-العنوان

أصدر وزير داخلية الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء تعليماته المشددة لمدراء الأمن بالمناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.

وبحسب مكتب الإعلام بوزارة الداخلية، عقد وزير الداخلية صباح اليوم اجتماعا بمدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في مدينة. بنغازي.

وقال المستشار إبراهيم بوشناف “إن الغرض من هذه الهجمات هو عرقلة عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في استتباب الأمن، لافتا إلى أن هذه الهجمات تأتي بهدف إخراج موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السلاح.”

وأصدر بوشناف كافة مدراء الأمن باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة.

كما أمر بموجب كتاب رسمي بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة في صد أي هجوم في حال تطلب الأمر مساندة الجيش، مشددا على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيدا لمصادرتها.

هذا وشدد المستشار بوشناف على مدير أمن بنغازي بضرورة التحرك الفوري لإغلاق المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بمدينة بنغازي لكونها أصبحت مصدرا للخطر وتسببت في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية.

ومن جهته أكد العقيد صلاح هويدي أن مديرية أمن بنغازي ستنفذ تعليمات الداخلية حرفيا، وأنها لن تتوانى عن تطبيقها بكل قوة وحزم، مشددا على أن الداخلية لديها القدرة الكاملة على ردع هؤلاء الخارجين عن القانون.

وكان وزير الداخلية قد أكد في تصريح أن جهاز الشرطة يكابد المشاق لبسط الأمن، لافتا إلى أن بعض الثقافات المتجذرة تعيق الجهود المبذولة لأجل الأمن.

وأشار إلى أن القانون الساري يحمي رجال الشرطة إذا استلزم عملهم استعمال القوة، منددا بالعرف الذي بدأ يعمل على النقيض تماما ويطالب رجال الأمن بالترضية وبالدية رغم أنهم كانوا تحت مظلة القانون حينما استخدموا القوة.

واعتبر أن ترميم الثقافة الوطنية في هذا الجانب مهمة وطنية، وكذلك واجب على قادة الرأي العام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي لتبصير الناس بخطر تدجين الأمن.

وأشار مكتب الإعلام بوزارة الداخلية إلى أن مركز شرطة الحدائق تعرض ليلة الثلاثاء لهجوم مسلح من الخارجين عن القانون بغرض تهريب أحد الموقوفين على ذمة قضية جنائية بمساندة عدد من المواطنين.

وأضاف بأن الأيام القليلة الماضية شهدت هجوما مسلحا من الخارجين عن القانون على مقر البحث الجنائي ببنغازي لذات الغرض.

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