آمر اللواء 73 مشاة يتسلّم الكتيبة 123

استلم آمر اللواء 73 مشاة العميد علي القطعاني، الكتيبة 123 مشاة، بمراسم أقيمت في مقر الكتيبة بقاعدة بنينا الجوية.

وجرت مراسم الاستلام والتسليم بحضور العميد صالح محمد الشهدارية، ورئيس لجنة الاستلام العميد الفيتوري سعد بن حريز، وعدد من المعنيين.

والكتيبة 123 مشاة من ضمن الوحدات الثمانية التي انضوت تحت إدارة اللواء 73 مشاة، إضافة إلى ضم وحل اللواء خالد بن الوليد، والكتيبة الثانية مشاة معزز الكتائب 276 مشاة، و298 دبابات و165 مشاة (الجويفي) بمدينة البيضاء، و303 مدفعية بمدينة المرج، و409 مشاة بمدينة طبرق.

وكلفت القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء 73 بمهام قتالية وتأمين الجنوب والغرب الليبي، على أمل أن تكون هذه الإجراءات في صالح حماية الوطن والمواطن وإرساء الاستقرار.

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