الجزائر تسجن ليبيَّاً بتهمة الإرهاب

دانت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة شابا من جنسية ليبية، وفتاة جزائرية، تقيم بمدينة عين تموشنت، بالحبس لمدة عامين مع النفاذ، بعد توجيه التهم لهما بالانخراط في مجموعات إرهابية مسلحة تنشط خارج الجزائر وتشجيعها وتمويل جماعات إرهابية.

وجاء هذا الحكم بعد أن طالب المدعي العام بالسجن لمدة سبع سنوات، وتعود القضية إلى فبراير الماضي، حيث تم ضبط المتهمَين في جمارك مركز بوشبكة الحدودي مع تونس وكان بحوزتهما عدة جوازات سفر عندما كانا متجهين لمدينة وهران الجزائرية لتسليم الحقيبة التي تحوي الجوازات والمتعلقات إلى شخص آخر، وكانت الجوازات لجزائرية ومغربية ومصري إضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية تحوي صور فتاة جزائرية تحمل بندقية كلاشنكوف، ومسدسا وجهازا لاسلكيا وهي شقيقة المتهمة.

وبعد الاستجواب أقرت الفتاة الجزائرية أن الصورة لشقيقتها التي هاجرت بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا وأنها تحمل جواز سفر أختها “الجزائرية” وجواز خطيب شقيقتها “المصري” وصديقة شقيقتها ” المغربية” وكانت تريد تسليمها لشخص جزائري كان سيسافر إلى إيطاليا ليسلمها لهم عند وصوله، من جانبه صرح المتهم الليبي أنه زار الجزائر مرات عديدة، وأنه كان ينقل المتهمة بمقابل مالي، ولا يعلم محتوى الحقيبة، وكان يعتقد أن بها ملابس.

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