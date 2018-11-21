إيقاف التحويلات المالية لسفارة ليبيا في القاهرة

أصدر مكتب المتابعة الخارجية المكلف بديوان المحاسبة، كتابا بوقف التحويلات المالية إلى السفارة الليبية بالقاهرة.

وبين مسؤول المكتب عبد الباسط رمضان الجبوع في كتابه الموجه إلى مدير إدارة الخزانة بالمالية، ومدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، إن القرار يشمل تحويلات الطلاب الموفدين، وتحويلات العلاج على حساب الدولة، وكافة التحويلات المالية الخاصة بالسفارة.

وأوضح أن هذا القرار جاء استنادا على تقرير لجنة فحص حسابات السفارة المُشَكَّلَة من قبل ديوان المحاسبة الذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات مالية.

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