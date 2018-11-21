عدل الوفاق وجهاز المباحث يناقشان سبل تأمين عمليات نقل الموقوفين

بحث وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان في حكومة الوفاق، مع رئيس جهاز المباحث العامة بوزارة الداخلية، جملة من المواضيع التي تهتم بجانب تنسيق العمل والمهام بين الطرفين.

وبحسب منشور للوزارة على منصة فيسبوك، فقد جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم، لمناقشة سبل إشراك جهاز المباحث العامة في تأمين عمليات نقل الموقوفين من وإلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمحاكم والعودة بهم، وذلك دعما لأعضاء جهاز الشرطة القضائية المكلفين بهذه المهمة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع جاء على خلفية هروب مساجين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل صرمان في 14 نوفمبر 2018 بهدف تفادي تكرار مثل هذه الأحداث.

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