النيابة العسكرية تكشف المتورطين في اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي

بنغازي_العنوان

كشف رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي عن تفاصيل نتائج التحقيقات في قضية اغتيال السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز، الذي اغتيل في بنغازي في 11 سبتمبر 2012.

وأكد رئيس النيابة العسكرية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث العسكري اليوم الأربعاء، “أن مجموعة راقبت السفير الأمريكي وبلغت عن مكانه لتقوم مجموعة أخرى بتنفيذ عملية اغتياله”.

وأضاف العقيد ماضي “أن النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات”.

وأكد ماضي “أن محمد الزهاوي وسفيان بن قمو وأحمد بوختالة من أبرز المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012”.

وطالب رئيس النيابة العسكرية السلطات الأمريكية للتواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية اغتيال السفير الأمريكي.

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