احتجاز 16 عاملا مصريا في ليبيا

حرر أهالي 16 عاملا مصريا من “دسوق” بمحافظة “كفر الشيخ” ، محضر شرطة حمل رقم 10974 إدارى “مطوبس” ضد رجل أعمال ليبي قام باحتجاز أبنائهم وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

ويعود المحتجزون إلى محافظة كفر الشيخ المصرية، وأكد أهالي المحتجزين أن العملية تمت بهدف الضغط على أحد المصريين العاملين بليبيا الذي ينحدر من نفس المحافظة لتسديد مبلغ 125 ألف دينار ليبي للشخص الذي قام بعملية الاحتجاز.

وقال عبده عبدالله أبوالخير، شقيق أحد المحتجزين، إن عملية الاحتجاز جاءت للضغط على أحد أبناء المحافظة، والذي كان يقوم بتشغيل العمالة، مؤكدا أن هذا الرجل عاد الى مصر، فى حين أن أبناءهم ما زالوا محتجزين فى ليبيا، ويرحج أن تكون العملية بعد خلاف حول اتهامات باختلاس مبلغ مالي، فيما نفت وزارة الهجرة المصرية علمها بحادثة اختطاف 16 من مواطنيها يعملون في ليبيا، مؤكدة أنها لم تُخطر بأي أخبار حول هذه الحادثة.

وصرح خالد جلال، الناطق الإعلامي باسم الوزارة لوسائل إعلامية أن “الواقعة قد تكون غير حديثة، أو أن هناك تفاصيل غير مفهومة، وإلا كانت وزارة الهجرة علمت بها”.

يشار إلى أن الخارجية المصرية كانت قد أصدرت عام 2014 بيانا تحذيريا طالب أبناء الجالية في ليبيا بتوخي أعلى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين.

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