السودان تستضيف مؤتمرا لدول جوار ليبيا

بحث وزير الخارجية السوداني، الدريري أحمد، الأربعاء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان، مبادرة السودان في استضافة اجتماع دول “جوار ليبيا “الموسع في الخرطوم الساعي لتحقيق “الاستقرار في ليبيا”.

وقدم الدرديري، وفق وكالة الأنباء السودانية، الدعوة لفرنسا لحضور الاجتماع المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم في 29 من نوفمبر الحالي .

وذكرت الوكالة أن لودريان قبل الدعوة ووعد بمشاركة فرنسا في الاجتماع.

يشار إلى أن السودان شارك في مؤتمر باليرمو حول ليبيا بوفد يرأسه وزير الخارجية، الدرديري أحمد، الذي عقد خلال الأسبوع المنصرم.

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