مهاجرو ميناء مصراتة: إخلاء سفينة "نيفين" بالقوة وسط أنباء عن وقوع إصابات

قامت السلطات الليبية الثلاثاء بإخلاء سفينة “نيفين”، التي كان يعتصم فيها مهاجرون منذ أكثر من عشرة أيام. وتحدثت أنباء عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المهاجرين، الذين كان يطالبون بنقلهم لبلد أوروبي. واستخدمت السلطات الرصاص المطاطي في العملية.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
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