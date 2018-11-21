تعرف على أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري

بنغازي-العنوان

أكد العقيد أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، أن علي الصلابي وبالحاج مسؤولان عن استيراد الأسلحة وخالد الشريف نفذ عملية استيرادها عندما كان وكيلا لوزارة الدفاع.

وخلال مؤتمر صحفي في بنغازي اليوم الأربعاء قال المسماري “لقد كشفنا عن رحلات لنقل الأسلحة من بلجيكا إلى ليبيا منذ العام 2016”.

وأوضح المسماري بأن الملحق العسكري في صربيا شارك في التلاعب بأموال الجرحى وصفقات الأسلحة، مشيرا إلى أن صواريخ صينية الصنع والمضادة للطائرات والمحمولة على الكتف وصلت إلى الإرهابيين في درنة فيما سبق.

وأكد المسماري بأن المنطقة العسكرية الكفرة تعتبر أية سيارة خارج منطقة السد الترابي هي خارج الشرعية وسيتم استهدافها.

وأضاف المسماري “الآن بدأت دولة القانون تعمل من خلال توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتنفيذ بعض الأحكام.”

من جهته قال رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي “أن مجموعة راقبت السفير الأمريكي وبلغت عن مكانه لتقوم مجموعة أخرى بتنفيذ عملية اغتياله”.

وأضاف العقيد ماضي “أن النيابة العسكرية تتحفظ على أسماء بعض الموقوفين في قضية اغتيال السفير الأمريكي، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات”.

وأكد رئيس النيابة العسكرية أن الهدف من العملية كان اختطاف السفير الأمريكي، لمبادلته بالإرهابي خالد بن شيبة، مشيرا إلى أن محمد الزهاوي وسفيان بن قمو وأحمد بوختالة من أبرز المتورطين في التخطيط لاغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي عام 2012.

وقال رئيس النيابة العسكرية “أن الهجوم على السفارة الأمريكية نفذته 3 مجموعات من أنصار الشريعة وكتيبة أبو عبيدة بن الجراح ومجموعة العائدون الجزائرية”.

وأشار ماضي إلى أن مجموعتان من داعش وأنصار الشريعة نفذتا عملية اغتيال سلوى يوقعيقيص.

وطالب رئيس النيابة العسكرية السلطات الأمريكية للتواصل معها للتعاون في القبض على الإرهابيين الفارين الذين نفذوا عملية اغتيال السفير الأمريكي.

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