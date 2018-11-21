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بوشناف يوجه لاستخدام القوة ضد مُهاجمي مقار الأمن

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، الأربعاء، تعليماته لمديري الأمن بالمناطق باستخدام القوة لصد أي هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة والاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوشناف مع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في بنغازي.

وأمر بوشناف كافة مديري الأمن باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة والاستعانة بالجيش في صد أي هجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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