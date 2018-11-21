بوشناف يوجه لاستخدام القوة ضد مُهاجمي مقار الأمن

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، الأربعاء، تعليماته لمديري الأمن بالمناطق باستخدام القوة لصد أي هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة والاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بوشناف مع مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي، على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في بنغازي.

وأمر بوشناف كافة مديري الأمن باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة والاستعانة بالجيش في صد أي هجوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية