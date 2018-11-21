قرارات جديدة لوزير التعليم مع بداية العام الدراسي

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق الأربعاء، نقل اختصاصات تحديد وحصر الاحتياجات الفعلية للمؤسسات التعليمية من الكتاب المدرسي من مركز المناهج التعليمية إلى مركز التوثيق والمعلومات بالوزارة، وذلك انطلاقا من العام الدراسي القادم.

وكلف عبد الجليل وكيل الوزارة “عادل جمعة” بالإشراف العام على موضوع سد احتياجات المدارس من المعلمين بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة ومراقبات التعليم بالمناطق.

كما كلف مدير عام المركز الوطني للامتحانات ومدير إدارة شؤون الجامعات بوضع آلية وضوابط تنسيب الطلبة الناجحين في امتحانات الدور الاستثنائي بشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للدراسة بالمرحلة الجامعية.

وشدد وزير التعليم على ضرورة إعطاء الأولوية في سد احتياجات المدارس من المعلمين لمن شارك في برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية، مبرزاً في ذات الوقت أهمية أن تنطبق عليه الشروط الإدارية والقانونية بالخصوص.

وأكد عبدالجليل أن تنسيب الطلبة الناجحين في امتحانات الدور الاستثنائي بشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي مسألة تقديرية يختص بها مراقب التعليم بالبلدية، وهو من يقرر تنسيب الطلبة للدراسة بالثانوية العامة من عدمه، وذلك طبقا لإمكانيات المنطقة التعليمية التي يدير شؤونها من حيث توفر معاهد للتعليم التقني داخلها أو بالقرب منها.

يذكر أن وزير التعليم عقد بمسرح أكاديمية الدراسات العليا بجنزور اجتماعاً موسعاً مع وكلاء الوزارة، ومراقبي التعليم بالبلديات، ومديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

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