بوشناف يصدر تعليماته بمواجهة الخارجين عن القانون بقوة السلاح 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار “إبراهيم بوشناف” الأربعاء تعليماته المشددة لمدراء الأمن بالمناطق باستخدام القوة في صد أية هجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات الجيش الوطني .

وعقد الوزير صباح اليوم اجتماعاً بمدير أمن بنغازي عقيد “صلاح هويدي” ، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في مدينة بنغازي.

وقال بوشناف إن الغرض من هذه الهجمات هو عرقلة عمل وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في استتباب الأمن ، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تأتي بهدف إخراج موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السلاح.

وأمر بوشناف كافة مدراء الأمن باتباع التعليمات السابقة الصادرة إليهم بالخصوص من حيث استعمال القوة في الدفاع عن مقار الأمن والشرطة خاصة في مدينة بنغازي.

وأصدر الوزير تعليماته بموجب كتاب رسمي بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة في صد أي هجوم في حال تطلب الأمر مساندة الجيش ، مشدداً على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها ، خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيداً لمصادرتها.

وشدد على مدير أمن بنغازي بضرورة التحرك الفوري لإغلاق المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالث (الطريق السريع) بمدينة بنغازي لكونها أصبحت مصدراً للخطر، وتسببت في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية.

من جهته ، أكد عقيد “صلاح هويدي” أن مديرية أمن بنغازي ستنفذ تعليمات الوزير حرفياً ، وأنها لن تتوانى عن تطبيقها بكل قوة وحزم ، مشدداً على أن وزارة الداخلية لديها القدرة الكاملة على ردع هؤلاء الخارجين عن القانون.

وكان وزير الداخلية قد أكد في تصريح سابق أن جهاز الشرطة يكابد المشاق لبسط الأمن ، لافتاً إلى أن بعض الثقافات المتجذرة تعيق الجهود المبذولة لأجل الأمن.

وأشار إلى أن القانون الساري يحمي رجال الشرطة إذا استلزم عملهم استعمال القوة ، مندداً بالعرف الذي بدأ يعمل على النقيض تماما ويطالب رجال الأمن بالترضية وبالدية رغم أنهم كانوا تحت مظلة القانون حينما استخدموا القوة.

واعتبر أن ترميم الثقافة الوطنية في هذا الجانب مهمة وطنية ، وكذلك واجب على قادة الرأي العام ونشطاء منصات التواصل الاجتماعي لتبصير الناس بخطر تدجين الأمن.

يشار إلى أن مركز شرطة الحدائق تعرض ليلة الثلاثاء لهجوم مسلح من الخارجين عن القانون بغرض تهريب أحد الموقوفين على ذمة قضية جنائية بمساندة عدد من المواطنين، كما شهدت الأيام القليلة الماضية هجوماً مسلحاً من الخارجين عن القانون على مقر البحث الجنائي ببنغازي لذات الغرض.

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