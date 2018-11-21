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باشاغا: أشد العقوبات لمن يتدخل بالمرافق السيادية

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، أفراد الأمن التابعين لجهاز الأمن العام والإدارة العامة للأمن المركزي، بعدم التدخل في شؤون المرافق التي يقومون بحمايتها.

وقال باشاغا في كتاب موجه لرئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي، إنه “لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض منتسبيكم المكلفين بحماية المرافق السيادية تدخلهم في عمل تلك المرافق والتعرض للقرارات الصادرة عنها”.

وأوضح باشاغا أن هذه القرارات ليست من مهام عمل الأجهزة الأمنية حيث يقتصر دورهم على حماية المرافق وتأمين القائمين عليها.

وأكد وزير الداخلية أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات على المخالفين للتعليمات وفق للقانون.

وكانت مصلحة أمن المرافق والمنشآت أهابت بجميع المواطنين والجهات العامة والخاصة، للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف. التجاوزات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • وكانت مصلحة أمن المرافق والمنشآت أهابت بجميع المواطنين والجهات العامة والخاصة، للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، قد يرتكبها أعضاء الشرطة المكلفين بحراسة المصارف. التجاوزات؟
    (( قوموا بزيارة سرية لمصرف الصحاري ذات العماد وشاهدوا بأعينكم ماذا يحدث ))

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