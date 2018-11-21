السراج يبحث مختنقات بلدية بني وليد

طرابلس-العنوان

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عميد بلدية بني وليد سالم علي أنوير الأوضاع في البلدية والجهود المبذولة من أجل تفعيل المؤسسات الخدمية واستكمال عدد من مشاريع البنى التحتية التي تخدم المواطن.

وفي اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بديوان المجلس في طرابلس تم تناول جملة من المختنقات في القطاعات الخدمية والأمنية بالمدينة، واستكمال عدد من مشاريع البنية التحتية المتوقفة منذ سنوات.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام أكد السراج على دعمه للجهود التي يبذلها المجلس البلدي وتذليل الصعوبات التي تواجهه من أجل تفعيل الخدمات كافة بالمدينة.

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