المسماري: كشفنا نقل أسلحة من بلجيكا إلى ليبيا

قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، الأربعاء، إن الجيش كشف عن رحلات لنقل الأسلحة من بلجيكا إلى ليبيا منذ العام 2016.

وأضاف المسماري، خلال المؤتمر الأسبوعي، إن الملحق العسكري في صربيا شارك في التلاعب بأموال الجرحى وصفقات الأسلحة.

وذكر المسماري أن صواريخ صينية مضادة للطائرات محمولة على الكتف وصلت إلى الإرهابيين في درنة سابقا، مبينا أن علي الصلابي وعبد الحكيم بالحاج مسؤولان عن استيراد الأسلحة، بينما تولى خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع في حكومة علي زيدان، تنفيذ العملية في ذلك الوقت.

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