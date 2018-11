المتوسط – جرجس فكري:

أبرزت قناة العربية الإخبارية بيان حزب التجمع الديمقراطي الليبي برئاسة حسن طاطانكي حول نتائج مؤتمر باليرمو.

وأكدت قناة العربية ،” أن حزب التجمع الليبي الديمقراطي دعا في الليبيين في بيانه التيقظ من المحاولات الهادفة إلى تعميق الأزمة الليبية”.

وأضافت القناة،” أن حزب التجمع الليبي الديمقراطي طالب الإطراف الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الملف الليبي، بضرورة تنظيم الانتخابات بما لا يتجاوز مايو المقبل “.

وكان حزب التجمع الليبي الديمقراطي أصدر بيانا هاما حول مؤتمر باليرمو ، وأكد الحزب أن مؤتمر باليرمو يمكن تلخيصه باحتفال القادة الليبيين في ختام مؤتمر باليرمو على تأجيل الانتخابات وليس الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات، حيث سبق وأن تم تحديد الموعد في مؤتمر باريس بموافقة وحضور أصحاب الشأن.

The post بالفيديو …قناة العربية تبرز موقف حزب التجمع الديمقراطي حول مؤتمر باليرمو appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية