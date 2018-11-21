أمريكا: ملتزمون بتحقيق الاستقرار في ليبيا

أكدت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الامريكية، كيرون سكينر، الأربعاء التزام الولايات المتحدة “بقوة بتحقيق الاستقرار في ليبيا.”

وعبرت سكينر في لقاء مع صحفيين بمقر السفارة الأمريكية في العاصمة الايطالية روما، نقلته وكالة الأنباء الايطالية، أكي، عن تفهم إدارة واشنطن لأهمية ليبيا فيما يتعلق بالأمن القومي بالنسبة لإيطاليا، “مضيفة أنها مهمة بالنسبة لنا أيضاً.”

وقالت سكينر، إن بلادها “ملتزمة بشدة من أجل حكومة موحدة في ليبيا، و”بأن رسالتنا في الأيام القادمة هي أننا لم ننس ليبيا على الرغم من أننا نواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية.”

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في مؤتمر باليرمو حول ليبيا والذي عقد الأسبوع المنصرم بوفد يرأسه نائب وزير الخارجية.

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