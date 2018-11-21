تجاوزات مالية لمجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.. تعرف عليها !.

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 ، عن عدة مخالفات ارتكبتها قطاعات الدولة المختلفة على رأسها مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

حيثُ قام مجلس الوزراء ، بصرف مبالغ مالية على عقود تجاوزت قيمتها خمسة ملايين دينار دون إخضاعها لرقابة الديوان المسبقة بالمخالفة للمادة رقم (1) من القانون رقم (24) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم الديوان ، بحسب ما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير أنه تم صرف مبالغ في صورة إعانات بناءً على قرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء دون وجود ضوابط ومعايير لصرف هذه الإعانات ، وكذلك تحميل مصروفات العام الحالي بمصروفات سنوات سابقة مما يعد مخالفة للمادة (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وتطرق التقرير إلى حجز تذاكر سفر لعائلات دون إرفاق الموافقة على صرفها ، ودون وجود مبرر قانوني للصرف ؛ الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة للمادة (24) من القانون المالي للدولة.

وأكد ديوان المحاسبة ، صرف مبالغ كبدل إيجار لبعض المستفيدين دون تحديد تبعية المستفيد لمجلس الوزراء من عدمه ، وعدم وجود ما يفيد ملكية العقار للمستأجر منه ، أو تصديق العقد المرفق لمصلحة الضرائب.

وأشار التقرير إلى صرف مبالغ مالية لبعض الفنادق نظير إقامة أشخاص دون تحديد مهامهم، وأسباب الحجز وعدم اعتماد الفواتير من قبل النزلاء ، إضافة إلى تخصيص سيارات ركوبة لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بمجلس الوزراء والتبرع بتخصيص سيارات ركوبة أخرى لجهات اعتبارية ذات ميزانيات مستقلة.

ولاحظ ديوان المحاسبة ، لجوء مجلس الوزراء إلى أسلوب يتعارض مع القوانين واللوائح المالية، حيث تقرر تحويل مبلغ أكثر من (111) مليون إلى حساب الأمانات واستخدام القيمة في مدفوعات عادية تخالف طبيعة الحساب.

وتغاضى مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عن دور ديوان المحاسبة ، حيثُ كشف التقرير عن عدم إحالة المستندات المتعلقة بصرف الدفعات والمستخلصات للعقود التي تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار بعد الصرف مباشرة ، وعدم إحالة صورة من العقود والمراسلات التي ترتب ارتباطات مالية على الدولة إلى الديوان.

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