عاجل.. إصابة “9” أشخاص جراء انفجار أسطونة غاز في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد شهود عيان لأخبار ليبيا 24 وقوع إصابات بالغة في صفوف المدنيين في منقطة السلماني بوسط مدينة بنغازي، بسبب انفجار أسطوانة غاز للطهي .

وبحسب الشهود فقد تسبب الانفجار بإصابة تسعة أشخاص من سكان المنطقة، حالة اثنين منهم حرجة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي .

وذكر الشهود أن صوت التفجير كان عالي، ما تسبب في ذعر كافة سكان الشارع .

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت في سبتمبر الماضي مقتل شخص وأصيب شخصان آخران بحروق جراء انفجار مستودع لتوزيع أسطوانات غاز الطهو، بحي أرض زواوة ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24