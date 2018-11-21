توقعات الحالة الجوية ليوم غدا الخميس 22 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقرير صادر اليوم عن حالة الطقس خلال يوم غدا الخميس أن تشهد الاجواء طقس معتدل ومستقر على اغلب مناطق ليبيا بينما تتكاثر السحب على الوسط ومناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم غدا الخميس 22 نوفمبر 2018:

يشهد الطقس في وفقاً للتقرير في مناطق الشمال الغربي وغدامس حالة استقرار مع سماء صافية ورياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية هادئه إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة تتواصل على مستويات هذا اليوم بحيث تتراوح مابين 24 إلى 25 درجة ولاتتجاوز 21 درجة على مرتفعات الجبل الغربي.

ويشهد طقس مناطق الخليج بحسب التقرير اجواء مستقرة مع سماء صافية ورياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 24 درجة.

ويتأثر طقس مناطق الشمال الشرقي بحسب التقرير بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا ويؤثر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط امتداد هذا المنخفض يصل إلى مناطق الساحل الشرقي والجبل الاخضر بشكل خفيف بحيث قد يساهم في سرعة الرياح الشمالية الغربية مع احتمال سفوط بعض الامطار الخفيفة على مرتفعات الجبل الاخضر واقص الساحل الشرقي درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض قليلاً مقارنة بالايام الماضية بالاخص على مرتفعات الجبل الاخضر بحيث تتراوح مابين 21 إلى 23 درجة ولاتتجاوز 17 درجة على مرتفعات الجبل الاخضر.

ويسيطر على طقس مناطق الوسط اجواء مستقرة مع درجات حرارة معتدلة بحيث تتراوح مابين 26 إلى 27 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويشهد طقس مناطق الجنوب انخفاض بسيط في درجات الحرارة على اغلب هذه المناطق مقارنة بالايام الماضية بحيث تترواح درجات الحرارة مابين 27 الي 30 درجة مع سماء صافية إلى ظهور بعض السحب ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما تكون حالة البحر علي الساحل الغربي سيكون هادي ارتفاع الموج لايتجاوز 0.50 متر ويكون البحر علي ساحل الخليج والساحل الشرقي خفيف الموج إلى قليل الاضطراب خاصة علي الساحل الشرقي ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.75 إلى 1.50 متر .والله اعلم