السفير الليبي بإيطاليا يتعهد بحل مشاكل الطلبة

أكد السفير الليبي في إيطاليا عمر الترهوني، أنه سيقوم بتسوية كل المشاكل الإدارية والمالية التي تواجه الطلبة الليبيين في إيطاليا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الترهوني بالطلبة الليبيين الموفدين للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، والبحث عن سبل حلها، وفق ما ذكرت السفارة الليبية في إيطاليا بصفحتها في “فيسبوك”.

وذكر السفير الترهوني أن تسوية مشاكل الطلبة الإدارية والمالية سيتم اعتمادا على لائحة الإيفاد المعتمدة لدى وزارة التعليم الليبية .

وعقب انتهاء الاجتماع تم منح الطلبة المقيمين خارج مدينة روما مبلغا ماليا لغرض العودة إلى أماكن إقامتهم.

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