محاضرة في بنغازي لتعريف طلبة قسم الآثار بالتقنيات الحديثة

بنغازي-العنوان

قامت مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة اليوم الأربعاء بتقديم شرح متكامل حول استخدام تقنيتي “الفوتوسكان” و”الجي بي أس”. لطلبة قسم الآثار بجامعة بنغازي، وذلك في إطار البرنامج العملي لمادة تطبيقات ميدانية.

وبحسب المكتب الإعلامي، ألقى مدير الإدارة العامة للمسح والتوثيق بالمصلحة فؤاد القماطي محاضرة قدم خلالها شرح مستوفى لطلبة القسم عن استخدام تقنية “الفوتوسكان” في توثيق اللقى الأثرية والمعالم المعمارية.

فيما قام رئيس قسم التسجيل بمراقبة اثار توكرة هاني العبدلي بتعريف الطلبة عن كيفية استخدام “الجي بي أس” في تحديد المواقع الأثرية.

يشار إلى أن الدعوة لإقامة المحاضرة كانت بطلب من أستاذ مادة تطبيقات ميدانية بقسم الآثار بجامعة بنغازي الدكتور أحمد سعد، لتعريف الطلبة بالتقنيات الحديثة المستخدمة.

وطالب الدكتور أحمد سعد بضرورة الاستمرار في تعريف طلبة قسمي الآثار في توكرة وبنغازي بالتقنيات الحديثة التي يستخدمها باحثو الآثار.



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