بوشناف يوجه مدراء الأمن لاستخدام القوة في صد الهجمات على المقار الأمنية

حث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، مدراء الأمن بالمناطق إلى استخدام القوة في صد الهجمات من المجموعات المسلحة على مقار الأمن والشرطة بالاستعانة بغرف عمليات القوات المسلحة.

جاء ذلك في بيان حصلت قناة ليبيا على نسخة منه، على خلفية الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة من قبل المجموعات المسلحة على مقار الأمن ومراكز الشرطة خاصة في مدينة بنغازي.

وقال بوشناف إن الغرض من هذه الهجمات يتمثل بعرقلة عمل الوزارة والجهات التابعة لها في استتباب الأمن، لافتا إلى أن هذه الهجمات، تأتي بهدف إخراج موقوفين على ذمة قضايا جنائية من التوقيف بقوة السلاح. وشدد على ضرورة ضبط الأسلحة غير المرخصة والسيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وحجزها خاصة في ساعات الليل المتأخرة تمهيدا لمصادرتها. وبحسب منشور على صفحة الوزارة فقد أوعز بوشناف، إلى مدير أمن بنغازي بضرورة التحرك الفوري لإغلاق المصارف والجهات التي تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين والواقعة على الطريق الدائري الثالثبمدينة بنغازي، باعتبارها أصبحت مصدرا للخطر وتسببت في تعطيل حركة السير والحوادث المرورية المأساوية. من جهته، أكد العقيد صلاح هويدي أن مديرية أمن بنغازي لن تتوانى عن تطبيق تعليمات الوزير بكل قوة وحزم، مشددا على أن وزارة الداخلية لديها القدرة الكاملة على ردع هؤلاء الخارجين عن القانون.

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