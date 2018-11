المتوسط:

كشفت الحكومة المالطية أن “نيفيل غافا” الذي التقى نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق و ووزير الداخلية بحكومة الوفاق باشاغا لا يعد أحد الموظفين بقطاع الصحة، وأنه غير مخول بالاجتماع مع مسئولين ليبيين.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف المالطية، أن الحكومة أكدت بأن غافا الذي أجتمع مع معيتيق بصفة نائب رئيس وزراء مالطا واجتمع مع وزير الداخلية بالوفاق وبحث مكافحة تهريب الوقود واجتمع مع وزير صحة الوفاق سابقا وعرض عليه تأشيرات طبية إنسانية، أكدت- بأنه محتال، مشيرة بأنه لا يمثل دولة مالطا وغير مكلف بأي مهام خارجية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد احتفت بلقاءات مسئوليها بلقاء مع نيفيل غافا وأكدت أنه مبعوث الحكومة المالطية.

The post مالطا تضع “الوفاق ” في ورطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية