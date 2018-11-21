اخبار ليبيا الان

مالطا تضع “الوفاق ” في ورطة

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

كشفت  الحكومة المالطية أن “نيفيل غافا” الذي التقى نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق و ووزير الداخلية بحكومة الوفاق باشاغا  لا يعد أحد الموظفين بقطاع الصحة، وأنه غير مخول بالاجتماع مع مسئولين ليبيين.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف المالطية، أن الحكومة أكدت بأن غافا الذي أجتمع مع معيتيق بصفة نائب رئيس وزراء مالطا واجتمع مع  وزير الداخلية بالوفاق وبحث مكافحة تهريب الوقود واجتمع مع وزير صحة الوفاق سابقا وعرض عليه تأشيرات طبية إنسانية، أكدت- بأنه محتال، مشيرة بأنه لا يمثل دولة مالطا وغير مكلف بأي مهام خارجية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد احتفت بلقاءات مسئوليها بلقاء مع نيفيل غافا وأكدت أنه مبعوث الحكومة المالطية.

 

 

The post مالطا تضع “الوفاق ” في ورطة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حكومة ( مسخره ) يضحك عليها إللى يسوى واللى مايسواش،….!!
    مازال الفظائح إللى هاتسمعوا بها
    وخاصة موضوع ( الجرحه) والبزنس إللى على وذنه….!!¿

    رد