السراج يلتقي عميد بن وليد المنتخب حديثاً

ليبيا – استقبل ظهر اليوم الاربعاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس عميد بلدية بني وليد سالم عليوان.

وجرى خلال اللقاء حسب الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق ، تناول الأوضاع في البلدية والجهود المبذولة من أجل تفعيل المؤسسات الخدمية واستكمال عدد من مشاريع البنى التحتية التي تخدم المواطن.

وعبّر السراج عن دعمه للخطوات التي يتخذها المجلس البلدي بن وليد للرفع من مستوى الخدمات في البلدية.