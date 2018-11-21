الانتخابات الليبية تجمع لافروف وميلانيزي

يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى إيطاليا، الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، حول الأوضاع في ليبيا والتخطيط للانتخابات.

ووفق ما نقل موقع “بوليتكال بريف” الاسترالي، فإن الحوار بين الوزيرين يأتي في الوقت الذي تسعى فيه روما وموسكو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية والتأثير الإقليمي، فيما تسعى إيطاليا إلى تحدي موقف الاتحاد الأوروبي بقولها إن التركيز على الهجرة لن يكون كافياً لضمان استقرار بلد خاض ثورة .

ومن المتوقع أن تناقش روسيا وإيطاليا إمكانية دعم عدة أطراف في ليبيا، وعلى هذا الصعيد تسعى إيطاليا إلى تسليط الضوء على التناقض بين بعض دول الاتحاد الاوروبي حول ليبيا بالرغم من أنها لعبت دورا في انتفاضة 2011 التي كان لها أثر كارثي، وفق ما ذكر الموقع.

ولفت إلى أن المحادثات بين لافروف وميلانيزي تشير إلى أن العلاقات الروسية والإيطالية قادرة على تحمل التأثيرات الجيوسياسية الخارجية الصعبة، وتسلط الجهود المشتركة مع روسيا الضوء على تصميم روما للسعي للدعم الدولي للحوار في ليبيا، مع توقع زيادة العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين البلدين لزيادة مستوى التعاون السياسي والدعم الدولي لدعم المناطق والاهتمامات المشتركة.

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