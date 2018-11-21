أمريكا وإيطاليا تتفقان على تعزيز الهدف من أجل ليبيا موحدة

اتفقت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، على تعزيز الهدف من أجل ليبيا موحدة، وحشد الدعم الدولي لجهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ليبيا في أعقاب مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا.

جاء ذلك في بيان مشترك بين الحكومتين بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي عقد خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، من أجل تحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الطرفان، على التصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية لأوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في التحالف، إضافة إلى تحسين أمن الطاقة في أوروبا وتنويعها وتطويرها، والاستمرار في الجهود المشتركة المتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وجددت الولايات المتحدة وإيطاليا في ختام هذا الحوار الاستراتيجي، تعهدهما المستمر بتعميق الشراكة بينهما، وفق ما ذكر البيان المشترك.

وعززت الولايات المتحدة وإيطاليا التزامهما المستمر تجاه العلاقات الثنائية بينهما، التي كانت قد بدأت محادثتها خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في 30 يوليو الماضي خلال زيارة الأخير إلى البيت الأبيض بواشنطن.

يذكر أن هذا اللقاء قد شارك فيه من الجانب الأمريكي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ونائب وزير الدفاع ديفيد تراشتينبرغ، كما شارك من الجانب الإيطالي المدير العام لشؤون السياسية والأمنية، ورئيس المكتب السياسي العسكري في مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسفير إيطاليا في أمريكا، بالإضافة إلى ممثلين أخرين من البلدين.

وكانت إيطاليا قد احتضنت الأسبوع الماضي مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي عقد خلال يومي 12 و13 من الشهر الجاري، بمشاركة عدة أطراف دولية ومحلية فاعلة، إضافة إلى المبعوث الأممي غسان سلامة.

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