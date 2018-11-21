إحالة تقرير عمل مستشفى طرابلس المركزي لوزير صحة الوفاق

أحالت إدارة التفتيش والمتابعة تقارير فنية وإدارية حول عمل أقسام الإسعاف والجراحة والباطنة داخل مستشفى طرابلس المركزي إلى وزير الصحة في حكومة الوفاق.

وبحسب صفحة الوزارة، فقد أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة، عمر الطوير اليوم جولة تفتيشية داخل أقسام مستشفى طرابلس المركزي، بهدف متابعة سير العمل داخلها وفقا لم صرح به.

وأوضح أن التقارير تضمنت أداء الشركات الخدمية وتجهيزات الأقسام وتجهيزات المبنى ومشاريع الصيانة داخل المستشفى. وفي السياق ذاته كشف الطوير عن جولات تفتيشية سيقوم بها فريق من إدارته لبعض المستشفيات الواقعة خارج نطاق طرابلس خلال المدة القادمة.

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