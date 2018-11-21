12 مليار جنيه إسترليني قيمة الأصول والأموال الليبية في بريطانيا

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت؛ إن قيمة الأصول والأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة وصلت إلى اثني عشر مليار جنيه إسترليني.

وأوضح بيرت في تصريحات أمام لجنة شؤون إيرلندا الشمالية بمجلس العموم البريطاني؛ أن هذه الأموال خارج متناول الحكومة البريطانية، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم في الحصول على تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي.

كما شدد الوزير البريطاني على إعادة النظر في خيارات أخرى للتعويض، مقترحا أن تذهب حكومة بلاده إلى أبعد من الأصول والأموال الليبية المجمدة لتأمين هذا التعويض.

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