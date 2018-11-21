أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر أسماء المصابين في تفجير بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص
أكد مصدر طبي بمستشفى الجلاء للحوادث والحوادث بنغازي وصول “14” جريح جراء حادثة انفجار أسطوانة الغاز التي وقعة ليلة اليوم الأربعاء في منطقة السلماني في بنغازي .
وقال المصدر – لأخبار ليبيا 24 – إن أغلب المصابين الذين وصلوا للمستشفى إصابتهم طفيفة، وبعضهم تلقي الإسعافات الأولية وغادر المشفى، لافتًا إلى أن اثنين منهم فقط حالتهم حرجة .
وذكر المصدر أن المصابين هم معتصم آدم عدنان، ومحسن محمد، وولاء محمد ، وفاء محمد، وعبد الله رشيد، وعبد السلام محمد، ومحمد عبد الهادي، ومختار جمعة، ووئام محمد، وحسن إبراهيم، وعزيزة محمد، وسليمة عبد السلام، ومحمد وسيم، وصلاح عبد الهادي .
يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت في سبتمبر الماضي مقتل شخص وأصيب شخصان آخران بحروق جراء انفجار مستودع لتوزيع أسطوانات غاز الطهو، بحي أرض زواوة ببنغازي.
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