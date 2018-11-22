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وصول 30 حالة تسمم في تراغن وحالة وفاة واحدة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل عدد حالات التسمم إلى مستشفى تراغن 30 حالة ووفاة فتاة في العشرينات من العمر، توفّت قبل أن تصل المستشفى وتم إرجاعها الي القطرون فور وصولها للمستشفى.

وأوضح الدكتور المعالج أن حالات التسمم التي وصلت للمستشفى كانت نتيجتها وجبات من الدجاج المستورد في احدى المناسبات في تراغن.

وكانت مصادر أكدت في وقت سابق لـ218 أن الحالات التي وصلت للمستشفى تضم خمسة أطفال، وأن الحالات التي تعرضت للتسمم وصلت لأكثر من مئة حالة بين نساء وأطفال وتم تحويل بعضها إلى مدينة سبها لتلقي العلاج نظرا لقلة الإمكانيات في معظم مستشفيات الجنوب وغياب الدعم من الجهات المعنية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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