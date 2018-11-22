أزمة تهالك الطريق تواجه سائقي الشاحنات في القطرون

اشتكى سائقي الشاحنات في مدينة القطرون من سوء الطريق المؤدي من زليتن إلى القطرون والتي مازالت تعاني من الرمال الصحراوية التي تُغطّي طول الطريق ومن تردّي أرضيتها التي أصبحت بحاجة لإصلاحها وترميمها.

وتابعت 218 خلال تغطيتها للموضوع، الذي يعكس معاناة أخرى يعيشها سائقي الشاحنات، وهي انقطاع الوقود وارتفاع أسعاره في السوق الموازية “السوق السوداء”.

وبرّر سائقي الشاحنات لـ218 ارتفاع أسعارهم، أنه يأتي بعد التكلفة الكبيرة التي يعانون منها في صيانة الإطارات التي تضررت من الطريق العام بين القطرون وزليتن.

وستبث قنوات 218 تفاصيل أكثر حول هذه الأزمة، خلال تقاريرها اليوم ضمن نشراتها وبرامجها.

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