اخبار ليبيا الان

أزمة تهالك الطريق تواجه سائقي الشاحنات في القطرون

تم النشر منذُ 57 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اشتكى سائقي الشاحنات في مدينة القطرون من سوء الطريق المؤدي من زليتن إلى القطرون والتي مازالت تعاني من الرمال الصحراوية التي تُغطّي طول الطريق ومن تردّي أرضيتها التي أصبحت بحاجة لإصلاحها وترميمها.

وتابعت 218 خلال تغطيتها للموضوع، الذي يعكس معاناة أخرى يعيشها سائقي الشاحنات، وهي انقطاع الوقود وارتفاع أسعاره في السوق الموازية “السوق السوداء”.

وبرّر سائقي الشاحنات لـ218 ارتفاع أسعارهم، أنه يأتي بعد التكلفة الكبيرة التي يعانون منها في صيانة الإطارات التي تضررت من الطريق العام بين القطرون وزليتن.

وستبث قنوات 218 تفاصيل أكثر حول هذه الأزمة، خلال تقاريرها اليوم ضمن نشراتها وبرامجها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك