وقع انفجار في أحد المنازل بمنطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، مساء يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا من بينهم أطفال.

ونقلت وسائل إعلامية ارتفاع حصيلة جرحى انفجار وقع بمنزل في منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي، مساء الأربعاء، إلى 13 جريح بينهم أطفال وحالتان حرجتان، بحسب ما أفادت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي”.

وأضافت تلك الوسائل نقلا عن مصادر محلية، أن “الانفجار الذي وقع بأحد منازل منطقة السلماني الغربي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، فيما لم يصدر عن الجهات الأمنية في المدينة أية تصريحات بخصوص الحادث”.

13 جريحا جراء انفجار داخل منزل بمدينة بنغازي الليبية

وقع انفجار في أحد المنازل بمنطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي شرقي البلاد، مساء يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا من بينهم أطفال.

ونقلت وسائل إعلامية ارتفاع حصيلة جرحى انفجار وقع بمنزل في منطقة السلماني الغربي بمدينة بنغازي، مساء الأربعاء، إلى 13 جريح بينهم أطفال وحالتان حرجتان، بحسب ما أفادت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي”.

وأضافت تلك الوسائل نقلا عن مصادر محلية، أن “الانفجار الذي وقع بأحد منازل منطقة السلماني الغربي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، فيما لم يصدر عن الجهات الأمنية في المدينة أية تصريحات بخصوص الحادث”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية