أمريكا وإيطاليا يؤكدان على وحدة واستقرار ليبيا

قالت السفارة الإيطالية في واشنطن، في تغريدة لها ، إن الاجتماعات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيطاليا عالجت مواضيع “الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط”، فضلا عن “التعاون في قطاعي الطاقة والدفاع”، التي تصدرت جدول أعمال اللقاءات.

وجاء في بيان مشترك أن إيطاليا والولايات المتحدة “عززتا التزامهما المستمر بالعلاقات الثنائية، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي التي عُقدت يومي الاثنين والثلاثاء.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، فقد بحث الطرفان أربعة مجالات محددة للشراكة وهي “دعم ليبيا مستقرة وموحدة في ظل وساطة الأمم المتحدة وفي أعقاب مؤتمر باليرمو”، “رد فعال للتهديدات الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في التحالف”، “تحسين أمن الطاقة في أوروبا”، إلى جانب “تنويع وتطوير واستثمار الجهود المشتركة والمتعددة الأطراف لتحسين التعاون الأمني والدفاعي في منطقة المتوسط”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء

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