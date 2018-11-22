مواعيد الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار بنينا

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الخميس، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية تونس 09:15

البراق تونس 10:00

الافريقية الاسكندرية 12:15

البراق طرابلس 16:30

الافريقية تونس 17:45

الليبية الاسكندرية 18:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:45.

البراق تونس 15:00.

الافريقية الاسكندرية 16:45.

البراق طرابلس 20:00.

الافريقية تونس 21:50

الليبية الاسكندرية 22:00.

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