بعد انتهاء مهام عمله.. السفير التركي يُشيد بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاربعاء بمقر المجلس السفير أحمد دوغان سفير تركيا لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة السفير التركي الذي انتهت مدة عمله في ليبيا تأتي لتوديع السراج.

هذا وتقدم السفير بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي على ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام، وعبر عن تقديره لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وما تحقق من انجازات على اكثر من صعيد، وفق قوله.



من جانبه أشاد السراج بما بذله دوغان طوال مدة عمله من جهود لتنمية وتطوير العلاقات الليبية التركية، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية التركية من تعاون مع حكومة الوفاق الوطني.

