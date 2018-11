الأعلى للدولة يناقش تحضيرات المؤتمر الوطني الجامع

عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة الأربعاء، اجتماعًا مع لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

يأتي ذلك في حين عقد مكتب الرئاسة بالمجلس الأعلى للدولة في وقت سابق الأربعاء، اجتماعًا برؤساء اللجان في المجلس.

وأحاط رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الحضور بمجريات مؤتمر باليرمو ومخرجاته.

كما ناقش الاجتماع التجهيزات للملتقى الوطني الجامع المقترح من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي سيتركز على عدد من النقاط، أهمها مشروع الدستور والترتيبات الأمنية، ومشروع قانون الانتخابات.

