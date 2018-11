النيابة العسكرية.. هذه أسماء بعض منفذي عماليات الاغتيالات ببنغازي

أعلنت النيابة العسكرية في بنغازي بعض نتائج التحقيقات في قضايا الاغتيالات بمدينة بنغازي، ومنها اغتيال السفير الأمريكي، كريس ستيفنز في سبتمبر 2012.

وقال رئيس النيابة العسكرية، العقيد علي ماضي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن “أحمد بوختالة ومختار بلمختار ومحمد الزهاوي هم العقول المدبرة للهجوم على القنصلية الأمريكية في سبتمبر 2012 ببنغازي”.

وأضاف: “أحمد بوختالة هو العقل المدبر لعملية اغتيال المدرس الأمريكي في بنغازي روني سميث في شهر ديسمبر 2013، بينما قتلت المحامية سلوى بوقعيقيص في يونيو 2014، جراء عملية مشتركة لتنظيم داعش وكتيبة السحاتي”.

وبشأن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي، قال ماضي إن اجتماعاً جرى في أحد منازل الإرهابيين بمنطقة الصابري، وكان من بين الحضور بوختالة، وسفيان بن قمو( زعيم تنظيم “القاعدة” في درنة)، بينما تحفظ على ذكر باقي الأسماء.

ولفت إلى أن الاجتماع ناقش ضرورة تنفيذ عملية ضد المصالح الأمريكية، وتم اختيار بعثة الولايات المتحدة في بنغازي لتكون هدفاً للهجوم تزامناً مع أحداث 11 سبتمبر. وبيّن أن الهدف كان، وفق التحقيقات، خطف السفير كريس ستيفنز ومبادلته مع الإرهابي خالد بن شيبة المعتقل حاليا في غوانتنامو.

