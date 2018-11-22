مسؤولة رفيعة بالخارجية الأمريكية: التزام بتحقيق الاستقرار في ليبيا

تحدثت مسؤولة رفيعة في وزارة الخارجية الأمريكية عن تفهم إدارة واشنطن لأهمية ليبيا فيما يتعلق بـ”الأمن القومي بالنسبة لإيطاليا”، وقالت “لأنها مهمة بالنسبة لنا أيضًا”.

وأكدت مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الامريكية، كيرون سكينّر “التزام الولايات المتحدة بقوة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”، مشيرة، في لقاء مع صحفيين بمقر السفارة الأمريكية في روما، إلى أن الانخراط العميق لواشنطن في قضايا بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط والمتوسط، “يدفع الايطاليون للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تولي اهتماما أقل بليبيا، جارتكم ومسألة مهمة بالنسبة لكم”.

وأضافت سكينّر، التي تزور إيطاليا ضمن وفد أمريكي بقيادة مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل للمشاركة في منتدى (حوار المتوسط)، الذي ينطلق غداً (اليوم) الخميس في روما، “لكن نحن ملتزمون بشدة من أجل حكومة موحدة في ليبيا، وهذه ليست مسألة ذات أهمية ضئيلة بالنسبة لنا”.

وقالت “رسالتنا في الأيام القادمة هي أننا لم ننس ليبيا على الرغم من أننا نواجه في الشرق الأوسط الكبير مشاكل بالغة الأهمية لأمريكا”، منوهة في حديثها مع الصحفيين بأن إدارة واشنطن على “إدراك بأهميتها بالنسبة لسياستكم الخارجية وأمنكم، على وجه الخصوص في قضايا الإرهاب والهجرة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية