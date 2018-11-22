هذه تفاصيل اعتداء مسلحين على محطّة فرعية بحقل الشرارة

أكدت شركة أكاكوس التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط أنّ المحطّة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186) قد تعرّضت لهجوم اليوم الثلاثاء من قبل مجموعة مسلّحة مكوّنة من ثمانية أفراد، حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن شركة اكاكوس أكدت أنّ هذا الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة أن المجموعة المسلّحة قامت بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة، والذين تم إجلاؤهم لاحقا إلى أماكن آمنة.

وأشارت المؤسسة إلى أن إدارة شركة أكاكوس والفرق الأمنية المختصّة تعمل مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة داعية كل الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلّي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية و العاملين في هذا القطاع.

وشددت مؤسسة النفط على ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحّد حيث أنّ الظروف الأمنية تشكلّ عنصرا أساسيا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ” إنّ هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسّة إلى ضمان حراسة أمنية مشدّدة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها. حيث أنّ قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمي قطاع النفط في كافّة أرجاء البلاد على الرغم من كلّ التحدّيات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي.”

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