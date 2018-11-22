وزير خارجية إيطاليا: سلوكنا حيال المهاجرين على سفينة (نيفين) يتسق مع الاتفاقيات الدولية

شدد وزير الخارجية الايطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي على أن حكومة بلاده تبنت “سلوكا يتسق مع الاتفاقيات الدولية وضمان سلامة المهاجرين”، في إشارة إلى أولئك الذين أنزلتهم السلطات الليبية أمس الثلاثاء بالقوة من على سفينة الشحن (نيفين)، مؤكداً عدم وجود “إصابات خطيرة” بينهم.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في جلسة مساءلة أمام برلمان بلاده الأربعاء، “في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حددت طائرة تابعة لعملية الاتحاد الأوروبي موقع زورق مطاطي كان على متنه 95 شخصا، ووفقا للقواعد المعمول بها أبلغت الطائرة مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي والليبي. المركز الليبي تحمل مسؤولية التنسيق وفقا للاتفاقيات الدولية، وطلب الدعم من مركزنا لتحديد الوحدات البحرية التجارية التي يمكنها التدخل “لإنقاذ المهاجرين. وأردف “مركز تنسيق الإنقاذ البحري في روما إختار سفينة (نيفين)، التي ترفع علم بنما، والتي تدخلت بطلب من مركز التنسيق في طرابلس. سفينة (نيفين) حملت المهاجرين إلى ميناء مصراتة”.

ووفق الوزير الإيطالي، فإنه “على إثر المقاومة التي أبداها المهاجرون”، حيث بقوا على متن السفينة لمدة عشرة أيام، “أصدرت السلطات الليبية أمرا بالتدخل وتمّ نقل المهاجرين إلى الميناء وبدأوا معهم إجراءات قانونية”.

يذكر أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) قد وصفت عملية الإخلاء بالقوة من طرف قوات الأمن الليبية للمهاجرين بأنها “أسوأ نهاية ممكنة للاستجداءات اليائسة لركّاب السفينة (نيفين) لتفادي الاحتجاز غير الإنساني في ليبيا. ورأت أن هذا الوضع جاء “نتيجة سعي إيطاليا والاتحاد الأوروبي لعرقلة عمليات الإنقاذ، التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وتقوية حرس السواحل الليبي، حتى مع علم هذه الدول بأنّ ليبيا غير آمنة”.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية بـ”السماح فورا لطواقم الأمم المتحدة والجهات غير الحكومية بزيارة من أُخلوا من سفينة الشحن وإيجاد بدائل عن احتجازهم، والتحقيق في احتمال استخدام القوة بشكل غير قانوني” بحق “مجموعة المهاجرين المواطنين من إثيوبيا وإريتريا والصومال وجنوب السودان وباكستان وبنغلادش”.

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