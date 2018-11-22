النيابة العسكرية تنشر قوائم لبعض ضحايا الإرهاب بمدينة بنغازي

كشف رئيس النيابة العسكرية الكلية بالمنطقة الشرقية، عقيد علي ماضي، عن ضحايا الإرهاب في مدينة بنغازي قبل بدء عملية الكرامة.

وأعلن ماضي، في مؤتمر صحفي، عن الإرهابيين المسؤولين ن العمليات التي راح ضحيتها المئات من أفراد القوات المسلحة والمدنيين، مؤكدا أن أهم المسؤولين عن هذه العمليات هم الزهاوي وبوختالة وبن قمو، علاوة على أنهم هم دبروا اغتيال السفير الأمريكي في مدينة بنغازي في سبتمبر 2012، إضافة لمشاركين آخرين تم التحفظ على نشر اسماءهم نظرا لسرية التحقيقات.

ونشر مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قائمة ضمت عدد من اسماء ضحايا العمليات الإرهابية، وبعض العمليات التي تم إحباطها.

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