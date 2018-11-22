الخطوط الليبية ترفع أسعار تذاكرها مطلع ديسمبر المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الليبية زيادة الأسعار في تذاكرها ابتداء من مطلع ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية أن قرار رفع الأسعار جاء بعد عدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي الذي فرض دفع ضريبة على النقد الأجنبي.

وبينت الشركة أن المسافرين الذين اشتروا التذاكر ولم يستخدموها قبل الأول من ديسمبر المقبل سيدفعون فرق السعر ، أما في حالة استخدام جزء من التذكرة قبل الموعد المذكور فلا يدفع أي فارق في السعر.

وكان المجلس الرئاسي قد حدد في سبتمبر الماضي 183 % كقيمة للرسم المفروض ما يعادل 3.90 دينار للدولار الواحد على مبيعات النقد الأجنبي وفقا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي.

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