سلامة يضع السفير النيجيري في صورة الوضع القائم في ليبيا

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في مقر البعثة بطرابلس القائم بأعمال سفارة نيجيريا لدى ليبيا السفير ألكس انان كيفاس. حيث ناقش اللقاء أخر المستجدات على الساحة الليبية والإصلاحات الإقتصادية والملتقى الوطني القادم سلامة وأوضاع المهاجرين وجهود دعم وقف إطلاق النار. هذا ويُجري سلامة مؤخرً مجموعة من اللقاءات بهدف التحضير لإحاطته المُقبلة لمجلس الأمن.

