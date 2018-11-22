مخيم ريادة الأعمال الأول في مصراتة يختتم فعالياته

اختتمت مساء الأربعاء فعاليات مخيم ريادة الأعمال الأول والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، وبرنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام، والذي تنفذه الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، بمشاركة 24 رائد أعمال من مدينتي مصراتة وزليتن.

هذا وحضر حفل الاختتام عميد بلدية مصراتة والذي كان في استقبال وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق الوطني، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بالإضافة للقنصل العام التركي بمصراتة، ومدير المستشفى الميداني الإيطالي، بالإضافة لعدد من رجال الأعمال.

وعقد عميد بلدية مصراتة على هامش الحفل رفقة عضوا المجلس البلدي علي أبوستة وأبوبكر الهريش اجتماعاً مع سعادة سفيرة فرنسا، نُوقش فيه الوضع الراهن بالبلاد.

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