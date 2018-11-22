تعليم الوفاق تتابع الموقف العام لانطلاق العام الدراسي الجديد

تابع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبد الجليل، الموقف العام لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء مع مراقبي التعليم بالبلديات، بحضور وكيلي الوزارة، حيث ناقش المجتمعون، المشاكل والصعاب التي تعترض سير العملية التعليمية بالمدارس، لاسيما احتياجاتها لبعض المستلزمات والوسائل التعليمية.

كما تطرق الاجتماع مناقشة العجز القائم من المعلمين في المدارس في بعض المواد، والخطوات التي اتخذتها الوزارة بالخصوص، بالإضافة الى مناقشة الإجراءات المتعلقة بصرف المكافأت المالية المقررة لمراقبي التعليم وعلاوة الحصة للمعلمين، وكذلك متابعة آلية تنفيذ الخطة الدراسية التي أعدتها الوزارة.

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