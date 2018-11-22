النيابة العسكرية تدعو ذوي الشهداء المرفقة أسماؤهم لمراجعتها

كشف رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي، عن أسماء الشهداء الذين تم اغتيالهم على أيدي إرهابيين ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالتشارك مع الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري وتابعته كاميرا قناة ليبيا .
ودعا ماضي ذوي الشهداء التواصل مع النيابة العسكرية السبت المقبل لمتابعة سير القضايا .
وتالياً أسماء الشهداء وأماكن استشهادهم والجهة التي يعملون بها وأرقام القضايا:
المقدم زياد بو بكر عمار رزوي ، منزله في الرحبه ، الأمن الداخلي ، 563/2018
العميد عبدالله عمر حمد الورفلي ، مسجد القبة في الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018 .
عز الدين علي مفتاح ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018
ناصر الصرمان ، السكة الحديدية منطقة القوارشة ، الأمن الداخلي ، 563/2018
سالم سليمان دريد العبيدي ، خلف منطقة القامة ، شاب سلفي وهو نجل الفنانة كريمة جبر ، 563/2018 .
حاتم دلعيد حمد العبيدي ، خلف منطقة القامة ، الأمن الداخلي ، 563/2018 .
صلاح مفتاح مومن الوزري ، كوبري شارع الخليج ، مديرية الأمن ، 563/2018 .
سالم محمد المبروك السراح ، داخل مسجد التوبة ، السلاح الجوي ، 563/2018
سليمان بوزريده ، أمام منزله منطقة الليثي ، الاستخبارات العسكرية ، 563/2018
مفتاح العرفي ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018
اسماعيل حسن محمد العقيلي ، منطقة الليثي ، مديرية الأمن ، 563/2018
اسلام فرج المبروك الصوصاء ، نجل المدعي العام فرج الصوصاء ، منطقة الحدائق ، النوادي البحرية ، 571/2018 .
ابراهيم سليمان العريبي ، قرب سوق زمزم ، الأمن الداخلي ، 585/2018 .
يوسف مصطفى سليم الفيتوري ، مشروع صفصفة ، القوات المسلحة ، 572/2018
جمال صالح محمد الفيتوري ، مشروع صفصفة ، الاستخبارات العسكرية ، 572/2018
سعد راف الله أبو بكر السعيدي ، مشروع صفصفة ، الاستخبارات العسكرية ، 572/2018
ناصر سلامة العبيدي ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018
زياد وآدم و عماد عبدالمنعم الصويعي ، مصنع الإسمنت ، الدعم المركزي و القوات البحرية و الحسابات العسكرية .
النقيب ميلود مصطفى فرج القطعان ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك .
عريف ابراهيم خليفة الزنتاني ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018
عريف صالح مصطفى سعيد تاورغي ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018
الموظف ناصر محمود تاورغي ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018
خالد محمد الدرسي ، مشروع صفصفة ، القوات المسلحة ، 572/2018 .
ابراهيم محمد بن غربيه ، منطقة الليثي ، السلاح الجوي ، 585/2018 .
فرج محمد فرج بوخشيم ، قرب مستشفى 1200 ، القوات المسلحة ، 585/2018 .
عبدالعظيم ابراهيم عبدالله بنوني ، الجاروقة ، الدعم المركزي ، 340/2018
العميد سامي نجاتي نفراتس ، كتيبة شهداء القوارشة ، أمن بنغازي ، 340/2018
عاطف مقيبة ، القوارشة شارع الشجر ، قوات الصاعقة ، 340/2018
روني سميث ، أمريكي مقيم ، شارع دبي ، 573/2018
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