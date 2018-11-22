النيابة العسكرية تدعو ذوي الشهداء المرفقة أسماؤهم لمراجعتها

كشف رئيس النيابة العسكرية العقيد علي ماضي، عن أسماء الشهداء الذين تم اغتيالهم على أيدي إرهابيين ، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالتشارك مع الناطق باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري وتابعته كاميرا قناة ليبيا .

ودعا ماضي ذوي الشهداء التواصل مع النيابة العسكرية السبت المقبل لمتابعة سير القضايا .

وتالياً أسماء الشهداء وأماكن استشهادهم والجهة التي يعملون بها وأرقام القضايا:

المقدم زياد بو بكر عمار رزوي ، منزله في الرحبه ، الأمن الداخلي ، 563/2018

العميد عبدالله عمر حمد الورفلي ، مسجد القبة في الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018 .

عز الدين علي مفتاح ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018

ناصر الصرمان ، السكة الحديدية منطقة القوارشة ، الأمن الداخلي ، 563/2018

سالم سليمان دريد العبيدي ، خلف منطقة القامة ، شاب سلفي وهو نجل الفنانة كريمة جبر ، 563/2018 .

حاتم دلعيد حمد العبيدي ، خلف منطقة القامة ، الأمن الداخلي ، 563/2018 .

صلاح مفتاح مومن الوزري ، كوبري شارع الخليج ، مديرية الأمن ، 563/2018 .

سالم محمد المبروك السراح ، داخل مسجد التوبة ، السلاح الجوي ، 563/2018

سليمان بوزريده ، أمام منزله منطقة الليثي ، الاستخبارات العسكرية ، 563/2018

مفتاح العرفي ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018

اسماعيل حسن محمد العقيلي ، منطقة الليثي ، مديرية الأمن ، 563/2018

اسلام فرج المبروك الصوصاء ، نجل المدعي العام فرج الصوصاء ، منطقة الحدائق ، النوادي البحرية ، 571/2018 .

ابراهيم سليمان العريبي ، قرب سوق زمزم ، الأمن الداخلي ، 585/2018 .

يوسف مصطفى سليم الفيتوري ، مشروع صفصفة ، القوات المسلحة ، 572/2018

جمال صالح محمد الفيتوري ، مشروع صفصفة ، الاستخبارات العسكرية ، 572/2018

سعد راف الله أبو بكر السعيدي ، مشروع صفصفة ، الاستخبارات العسكرية ، 572/2018

ناصر سلامة العبيدي ، منطقة الليثي ، الأمن الداخلي ، 563/2018

زياد وآدم و عماد عبدالمنعم الصويعي ، مصنع الإسمنت ، الدعم المركزي و القوات البحرية و الحسابات العسكرية .

النقيب ميلود مصطفى فرج القطعان ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك .

عريف ابراهيم خليفة الزنتاني ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018

عريف صالح مصطفى سعيد تاورغي ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018

الموظف ناصر محمود تاورغي ، درع 1 قنفوذة ، مصلحة الجمارك ، 584/2018

خالد محمد الدرسي ، مشروع صفصفة ، القوات المسلحة ، 572/2018 .

ابراهيم محمد بن غربيه ، منطقة الليثي ، السلاح الجوي ، 585/2018 .

فرج محمد فرج بوخشيم ، قرب مستشفى 1200 ، القوات المسلحة ، 585/2018 .

عبدالعظيم ابراهيم عبدالله بنوني ، الجاروقة ، الدعم المركزي ، 340/2018

العميد سامي نجاتي نفراتس ، كتيبة شهداء القوارشة ، أمن بنغازي ، 340/2018

عاطف مقيبة ، القوارشة شارع الشجر ، قوات الصاعقة ، 340/2018

روني سميث ، أمريكي مقيم ، شارع دبي ، 573/2018

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا